utenriks

Det skriv nyheitssida Rappler, som Maria Ressa sjølv er med på å drive.

Domstolen opnar for at journalisten kan vere i Oslo mellom 8. og 13. desember for å få fredsprisen ho deler med den russiske redaktøren Dmitrij Muratov.

Ressa måtte få løyve frå retten fordi ho er straffedømd for injuriar og har fleire andre saker mot seg i rettsvesenet.

Den filippinske regjeringa har prøvd å hindre Ressa i å reise og argumentert for at ho kan prøve å flykte for å sleppe straff.

