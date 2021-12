Domstol: Maria Ressa får reise til Oslo

utenriks

Det skriv nyheitssida Rappler, som Maria Ressa sjølv er med på å drive. Også fleire andre filippinske medium omtaler rettsavgjerda.

Domstolen opnar for at journalisten kan vere i Oslo mellom 8. og 13. desember for å få fredsprisen ho deler med den russiske redaktøren Dmitrij Muratov. Ressa måtte få løyve frå retten fordi ho er straffedømd for injuriar og har fleire andre saker mot seg i rettsvesenet.

Ho ventar framleis på godkjenning frå ein domstol for skattesaker, men ein av advokatane hennar seier til nyheitsbyrået AFP at dei har tru på at også denne rettsinstansen tillèt henne å reise.

– Ligg til rette

Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad er glad for at ankedomstolen opnar for Ressas nærvær i Oslo.

– Eg har snakka med Ressas britiske advokat, og ho kjende seg ganske trygg på at ein får ei positiv rettsavgjerd òg i den siste av tre domstolar, seier han til NTB.

– Så det meste ligg til rette for at ho kan komme til Noreg?

– Ja, viss ikkje det skjer noko uventa, ligg det meste til rette for det, seier han.

Samtidig påpeikar Njølstad at det kan bli ei utfordring viss Filippinane endrar reiserestriksjonane som følgje av koronapandemien.

Motstand frå regjeringa

Den filippinske regjeringa har prøvd å hindre Ressa i å reise og argumentert for at ho kan prøve å flykte for å unndra seg straff.

– Hennar stadig tilbakevendande kritikk av dei juridiske prosessane på Filippinane avslører ein mangel på respekt for systemet, hevda regjeringsadvokat Jose Calida i byrjinga av november.

Ressa har vore ein skarp kritikar av Filippinanes president Rodrigo Duterte og den omstridde kampen hans mot narkotika. Fleire tusen menneske har vorte drepne på grunn av måten regjeringa har prøvd på å stanse handel med ulovlege rusmiddel.

I rettsvesenet går det føre seg til saman sju saker knytte til Ressa, ifølgje AFP. Ho risikerer opptil seks års fengsel i ei ankesak der ho er tiltalt for injuriar.

Falske nyheiter

Nobelkomiteen skreiv i grunngivinga si at Ressa og nettstaden Rappler ikkje berre har sett eit kritisk søkjelys på Duteres blodige kamp mot narkotika. Ho har òg «dokumentert korleis sosiale medium blir brukte til å spreie falske nyheiter, trakassere motstandarar og manipulere den offentlege debatten».

Statsminister Jonas Gahr Støre, som nominerte Ressa, sa han vart rørt då fredspristildelinga til dei to journalistane vart kunngjorde.

– Muratov og Ressa er to individ med ekstremt mot, som med fare for eige liv gjer arbeidet sitt for journalistikken. Dei fortener den anerkjenninga denne prisen gir, og betydninga for dei er stor, sa han.

Lunken reaksjon

Nokre dagar etter kunngjeringa kom det til slutt ein noko lunken gratulasjon frå regjeringa i Filippinane.

– Vi gratulerer Maria Ressa med å vere den første filippinaren som vinn fredsprisen, sa ein talsmann for Duterte.

Han la likevel til at Ressa er dømd for injuriar og må bevise uskulda si i domstolane.

Trass filippinske styresmakters utreiseskepsis har Ressa fått lov til å reise til USA, der ho har forelese ved prestisjeuniversitetet Harvard. I eit intervju i samband med eit arrangement ved universitetet i midten av november sa ho at mykje i livet var uavklart.

– Eg veit at eg ikkje har gjort noko gale bortsett frå å vere journalist, og det er prisen vi må betale. Eg skulle ønskt det ikkje var meg, men det er det, sa ho.

