Væpna mann utanfor FN-hovudkvarteret

utenriks

Det har ikkje komme meldingar om at han har prøvd å ta seg inn i bygningen, eller at han har trua andre personar på staden.

Ein Al Jazeera-tilsett som arbeider i New York, tvitrar at alt personell og alle delegatar ved FN-bygningen i New York er bedne om å søkje tilflukt der dei er. Bakgrunnen er meldingar om ein væpna mann utanfor bygningen.

New York-korrespondenten til nyheitsbyrået DPA tvitrar at ein politibetjent på staden har sagt at det er ein «mann med hagle» der.

Ein talsmann for FN stadfestar at det går føre seg ein politiaksjon utanfor bygningen.

– FNs hovudkvarter er avstengt, det er politiaktivitet utanfor, seier talsmannen.

Bilete frå området viser at politifolk har omringa ein mann som står på eit fortau og held det som ser ut til å vere eit skytevåpen.

Ifølgje ein anonym FN-tilsett truar den væpna mannen med å ta sitt eige liv utanfor hovudinngangen til FN-hovudkvarteret.

(©NPK)