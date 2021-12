Væpna mann overgav seg til politiet ved FN-hovudkvarteret

utenriks

Bilete frå området viste at politifolk omringa ein mann som stod på eit fortau og retta det som såg ut til å vere eit skytevåpen, mot seg sjølv.

Politiet i New York understreka undervegs at det ikkje var nokon fare for publikum, men dei bad folk halde seg unna området.

Gisselforhandlarar gjekk i dialog med mannen, som tilsynelatande er i 60-åra, i håp om å få løyst situasjonen på fredeleg vis.

Politiet i New York opplyste like før klokka 20, norsk tid, at personen er arrestert.

– Det er ingen trussel mot publikum, tvitra politiet, men bad folk framleis halde seg unna området.

