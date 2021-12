utenriks

Regjeringa og Folkhälsomyndigheten planlegg nye smitteverntiltak, sidan koronasmitten i landet held fram med å auke. Varianten omikron skaper òg bekymring.

Sosialminister Lena Hallengren (S) seier at situasjonen ikkje er kritisk, men såpass alvorleg i visse regionar at det kan bli nødvendig med nye tiltak. Det er òg framleis for mange uvaksinerte, seier ho.

Den svenske regjeringa vil i nær framtid leggje fram eit forslag om vaksinepass på mellom anna restaurantar og treningssenter.

