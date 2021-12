utenriks

Ein Al Jazeera-tilsett som jobbar i New York, tvitrar at alt personell og alle delegatar ved FN-bygningen i New York er bedne om å søkje tilflukt der dei er. Bakgrunnen er meldingar om ein væpna mann utanfor bygningen.

New York-korrespondenten til nyheitsbyrået DPA tvitrar at ein politibetjent på staden har sagt at det er ein «mann med hagle» der.

(©NPK)