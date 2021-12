Det danske forsvaret skal attskape sletta sms-ar i mink-saka

utenriks

I november 2020 vedtok Danmarks regjering å avlive alle mink i landet etter at det var påvist ein farleg covid-19-mutasjon i nokre av dyra. Det har seinare vist seg at dei ikkje hadde lovheimel for dette, noko som har ført til at ein kommisjon har vorte nedsett for å undersøkje hendingsgangen.

Eit sentralt spørsmål i saka er kva avgjerdstakarane sjølv visste då desse avgjerdene vart tekne, og derfor meiner Minkkommisjonen det er avgjerande å sjå SMS-utvekslinga mellom statsminister Mette Frederiksen og kollegaene hennar.

Men på grunn av ein autofunksjon på mobiltelefonane deira er dei aktuelle tekstmeldingane for lengst sletta.

Teknikarane til politiet har jobba på spreng med å attskape Sms-ane frå minnekorta, noko dei altså ikkje klarte. Minkkommisjonen ønskjer at etterretningstenesta skal gjere eit forsøk, men seier dei no ventar på formelt samtykke frå Socialdemokratiet, som sjølv tidlegare har uttalt at dei ønskjer å få ei avklaring i saka.

