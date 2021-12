utenriks

Schallenberg kunngjorde avgangen kort tid etter at det vart kjent at den tidlegare statsministeren i landet, partikollegaen Sebastian Kurz, gav seg i politikken for å forsvare seg mot korrupsjonsskuldingar.

Schallenberg var tidlegare utanriksminister og overtok då Kurz trekte seg som statsminister tidlegare i haust. Begge tilhøyrer høgrepartiet ÖVP, som sit i regjering saman med Dei grøne.

Innanriksminister Karl Nehammer blir no omtalt som aktuell både som ny ÖVP-leiar og statsminister.

