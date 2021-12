WHO åtvarar om «giftig blanding»

utenriks

– Dette er ei oppskrift på å avle fram og forsterke virusvariantar, sa sjefen i Verdshelseorganisasjonen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, på ein pressekonferanse onsdag.

Han slo fast at alle land må få fullvaksinert dei med høg risiko for å få koronasjukdom, og dei som er sårbare for slik sjukdom, så fort som råd.

Tedros nytta høvet til å minne om at sjølv om merksemda i verda no er retta mot omikronvarianten av koronaviruset, som vart oppdaga i Sør-Afrika førre veke, er det framleis deltavarianten som står for nesten alle smittetilfella globalt.

– Vi må bruke dei verktøya vi allereie har for å hindre smitte og redde liv frå deltavarianten. Om vi gjer det, vil vi også hindre smitte og redde liv frå omikronvarianten. Men om land og individ ikkje gjer det dei kan for å hindre spreiinga av delta, kjem dei ikkje til å hindre spreiinga av omikron heller, sa han.

Ventar på meir informasjon

Mykje er framleis uvisst om omikronvarianten, mellom anna om dei noverande vaksinane fungerer like godt mot han, og kor smittsam han er. Men om det siste trur WHO at dei snart vil vite meir.

– Vi ventar å ha meir informasjon innan nokre dagar om kor smittsam omikron er, sa epidemiolog Maria Van Kerkhove i WHO på pressekonferansen.

Tidlegare har WHO sagt at det kan ta opptil fleire veker å vurdere dataa som hittil finst om omikron.

Varianten dukkar opp i fleire og fleire land, og onsdag har mellom anna Noreg, Nigeria og Sør-Korea stadfesta dei første tilfella av omikron. Sør-Korea melde at det var snakk om fem personar som nyleg kom til landet etter å ha vore på reise i utlandet.

I Japan gjer uroa for omikron at styresmaktene har bede flyselskapa om å stanse alle bestillingar inn til landet ut året.

Planlegg for neste pandemi

Medan fleire land no rustar seg for å møte aukande smitte frå omikronvarianten, har medlemslanda i WHO arbeidd med ein beredskapsplan for å takle framtidige pandemiar.

Beredskapsplanen skal vere klar innan mai 2024, og WHO-sjef Tedros meiner planen gir eit håp verda sårt treng. Samtidig kom han med ein klar beskjed i lys av trusselen frå omikronvarianten:

– Eg har berre ei enkel oppmoding til alle medlemslanda, og det er: Gjer ende på denne pandemien. Berre den siste veka har viruset demonstrert at det ikkje berre vil forsvinne av seg sjølv.

