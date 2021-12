Tre menn dømde for å stå bak omfattande eksamensjuks i Sverige

utenriks

Dei tre vart arresterte våren 2018 midt i ein universitetseksamen som var i gang. Politiet hadde då etterforska saka i lengre tid.

– Dei er dømde for å ha hjelpt 76 personar med å jukse på eksamen i ei profesjonelt organisert verksemd som genererte store inntekter og som involverte ei rekkje personar med ulike roller, seier lagrettsdommar Ann Ganelind i ei pressemelding.

Gjennom firmaet «HP-hjälpen» bidrog dei til at studentar kunne jukse på eksamenar ved hjelp av avansert teknisk utstyr, ifølgje dommen.

Ein 29 år gammal mann, som blir rekna for å vere hovudmannen i nettverket, er dømd til tre og eit halvt års fengsel. Dei to andre mennene, høvesvis 24 og 26 år gamle, fekk ei noko redusert straff frå tingrettsdommen og vart dømde til eitt og to års fengsel.

