Stadfesta omikron-smitte på konsert i Danmark

På konserten med DJ Martin Jensen i Ålborg i helga var det ein koronasmitta person blant publikum, og styresmaktene opplyste tysdag at dei mistenkjer at det dreier seg om omikronvarianten.

Onsdag opplyser Styrelsen for Pasientsikkerhed til Danmarks Radio (DR) at prøvane stadfestar at personen er smitta med denne varianten av koronaviruset.

Det var omtrent 1.600 publikummarar til stades under konserten. I tillegg har rundt 400 personar som oppheldt seg i foajeen til kultursenteret i same tidsrom, vorte bedne om å teste seg.

