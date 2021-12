utenriks

Ho understreka onsdag at det er EUs medlemsland som må ta dei endelege avgjerdene. Men samtidig uttrykte ho forståing for at spørsmålet har komme på dagsordenen.

– Eg meiner det er forståeleg og rett å ta denne diskusjonen no, sa von der Leyen.

Austerrike har varsla innføring av vaksineplikt frå 1. februar. Spørsmålet blir òg drøfta i Tyskland, og styresmaktene i Hellas sa tysdag at vaksinasjon vil bli obligatorisk for alle over 60 år.

