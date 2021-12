Russland skuldar Ukraina for styrkeoppbygging

utenriks

– Ukrainas væpna styrkar rustar opp og flyttar tungt utstyr og personell, seier ei talskvinne for russisk UD.

– Ifølgje enkelte rapportar er det i alt 125.000 soldatar i konfliktområdet, og det svarer til halvparten av det ukrainske forsvaret, seier Maria Zakharova.

Ukrainske styresmakter skuldar på si side Russland for å ha stasjonert over 100.000 soldatar nær grensa til Ukraina og skuldar Kreml for å planleggje både invasjon og kupp.

Torsdag møtest utanriksministrane for dei to landa når OSSE held ministermøte i Stockholm. Der vil òg USAs utanriksminister Antony Blinken vere til stades.

(©NPK)