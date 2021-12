Ny storby toppar lista over dei dyraste byane i verda

utenriks

Inflasjon og leveranseproblem i pandemien påverkar levekostnadene rundt om i verda. Dyrt har vorte dyrare med ein inflasjonsauke på 3,5 prosent – den høgaste på over fem år.

Aller dyrast har det vorte i Tel Aviv i Israel, som bykser fram frå fjorårets femteplass på lista til The Economist Intelligence Unit (EIU), som årleg rangerer dei dyraste byane i verda.

Paris, som toppa fjorårets liste, deler no andreplassen med Singapore. Zürich er på tredjeplass, Hongkong på fjerde, medan New York City er den femte dyraste byen i verda.

Oslo held seg unna topp ti med ein 11.-plass.

– Sjølv om dei fleste økonomiane rundt om i verda er i ferd med å friskne til som følgje av vaksinasjonen, opplever mange storbyar ein auke i smitte, noko som fører til innstrammingar. Dette forstyrrar forsyninga av varer, noko som igjen fører til varemangel og høgare prisar, seier Upasana Dutt, leiar for levekostnadene i verda ved EIU.

EIU ventar at levekostnadene vil halde fram med å auke til neste år som følgje av lønnssøking i mange sektorar. Dei ventar òg at sentralbankane aukar rentene varsamt for å bremse opp inflasjonen.

(©NPK)