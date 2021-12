Nato-sjef Stoltenberg åtvarar Russland: – Ein høg pris for all aggresjon mot Ukraina

utenriks

Utspelet kjem etter spekulasjonar om ein ny russisk framstøyt.

– Det vil få alvorlege politiske og økonomiske konsekvensar, og ein høg pris å betale for Russland, sa Stoltenberg på ein pressekonferanse under eit møte for utanriksministrane til alliansen i Riga.

Han la likevel til at det ikkje er klart kva intensjonar som ligg bak opptrappinga av russiske troppar i og rundt Ukraina som er observert dei siste månadene, og at det ikkje er sikkert det blir lagt opp til ein framstøyt frå det russiske militæret.

– Vi må likevel vere førebudde på det verste, sa han.

Målet med fråsegna var å sende ein klar beskjed til Russland om å trekkje seg unna og unngå eskalering, la han til.

(©NPK)