Mannen som tel krigsoffera i Etiopia

Desta har levd med dei døde i over eitt år no, og han ser dei over alt: På handskrivne lister som blir smugla ut av Tigray-regionen, og på bilete i sosiale medium, posta av sørgjande familiemedlemmer.

Bileta viser lik, somme skotne, andre kasta utfor klipper, tvinga ut i elvar eller torturert i hel. Mange av dei har lege i sola i dagevis. Bileta er det første Desta ser når han vaknar, det siste han ser før han legg seg. Dei forfølgjer han inn i draumane.

Krigen braut ut då Etiopias statsminister Abiy Ahmed sende store styrkar til Tigray for nedkjempe Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF), som regjerte i regionen og hadde trassa forbodet hans mot å halde val.

Eritreiske styrkar hjelpte til i offensiven, og det same gjorde militsar frå naboregionen Amhara.

TPLF slo seinare tilbake, jaga regjeringsstyrkane ut av store delar av Tigray og rykte òg inn i Amhara og Afar.

Massakrar og massevaldtekt

Sidan krigen starta har det komme rapportar om massakrar, massevaldtekter og svolt, og kamphandlingane har drive titusenvis av sivile på flukt. Etiopiske styresmakter nektar likevel hjelpeorganisasjonar og journalistar tilgang, og ingen kjenner derfor heilt omfanget av lidingane til sivilbefolkninga.

Desta Haileselassie er sjølv tigray og tilhøyrer dermed ein minoritet som tel rundt 6 millionar i Etiopia. Ved hjelp av datakunnskap og eit godt, stort nettverk prøver han etter beste evne å registrere alle som blir drepne, namn for namn, nummer for nummer.

Det er eit mødesamt arbeid. Nesten all kommunikasjon med Tigray er kutta, tigrayar i utlandet lever i uvisse og mange veit ikkje om foreldre, søsken eller andre slektningar er i live.

Sosiale medium og telefon

Dei første vekene av krigen gjekk Desta systematisk til verks og nytta sosiale medium for å be om hjelp til å registrere offera til krigen. Seinare har det vorte hundrevis av telefonsamtalar i forsøk på å få fram det etiopiske styresmakter prøver å skjule.

Arbeidet har gradvis teke over livet hans, det blir ikkje lenger tid til å gå i symjehallen, på treningssenteret eller på fotturar. Gitaren og keyboardet har støva ned, om nettene søv han lite og dårleg.

Mange av bileta han får, gjer han kvalm og får tårene til å renne. Det same gjer telefonsamtalar med gråtande familiemedlemmer.

– Det er dagar der eg til slutt berre sit og græt. Det er ein svært tøff jobb, men eg må gjere det. Dette er det minste eg kan gjere for å hjelpe mitt eige folk, seier 36-åringen med låg stemme.

Over 3.000

Hittil har Desta registrert over 3.000 offer, alle ved namn, alle har fått sitt eige nummer.

Offer nummer 2.171 var Gebretsadkan Teklu Gebreyesus. Han vart skoten og drepen av soldatar framfor auga på dei to sønene sine.

Offer nummer 1.599 var Zeray Asfaw, ein brudgom som vart halt ut av sitt eige bryllaup og drepen saman med forlovaren, fleire venner og far til bruda, framfor auga på lamslåtte og skrikande kvinner.

Aregawi Gebru vart offer nummer 2.915. Ambulansesjåføren vart skoten då han skulle køyre ei fødande kvinne til sjukehuset. Blødande kom han fram, men døydde.

Mange andre

Desta veit at lista er ufullstendig og har registrert over 1.000 andre offer. Dei har han enno ikkje greidd å identifisere.

– Det er svært, svært opprørande, og eg er svært lei meg, seier han og viser bilete av nokre av dei uidentifiserte lika.

Listene inneheld berre namn på tigrayar som er drepne, ikkje etniske amharar som er drepne sidan TPLF sette inn motoffensiven sin og rykt inn i naboregionen.

– Eg må prioritere mitt eige folk, seier Desta.

Eit raudt og gult Tigray-flagg prydar PC-skjermen hans, ikkje det etiopiske flagget.

Amhara-offer

The Amhara Association of America fører si eiga liste over drepne amharar, også ho har no rundt 2.000 namn.

– Talet er truleg langt høgare. Vi har ikkje nok kapasitet til å granske all råskapen, seier formannen i foreininga Tewodrose Tirfe.

TPLF hevdar at dei måtte gå inn i naboregionen fordi regjeringsstyrkane og amharisk milits planla ein ny offensiv mot Tigray, og for å få oppheva naudhjelpsblokaden av regionen.

Andre skuldar TPLF-soldatane for å gå frå hus til hus og utføre hemnangrep mot sivile. Heller ikkje i Amhara veit nokon kor mange som er drepne.

Krigsbrotsverk

FN slår fast at alle partar i konflikten har gjort seg skuldige i krigsbrotsverk, men at det er flest tigrayar blant offera og at etiopiske og eritreiske regjeringssoldatar har stått bak dei fleste overgrepa.

Alle er likevel samde om at krigen har kosta langt fleire offer enn dei som er registrerte. Blant dei over 3.000 offera på Dewstas liste, er det òg over 100 barn.

15 år gamle Haben Sahle var familiens einaste son og stoltheit og hadde toppkarakterar ved skulen han gjekk på i Zalambessa.

Først mange veker seinare fekk ein onkel i California vite at han var drepen, men det skulle gå fem månader til før han fekk kontakt med mor til guten som fortalde kva som hadde skjedd.

Etiopiske og eritreiske soldatar jakta på menn og unge gutar i byen, men fann ingen heime hos familien. Då opna dei eld mot huset der Haben Sahle hadde gøymt seg. Han vart offer nummer 51 på Destas liste.

Familiemedlemmer

23. desember i fjor ringde Destas telefon. Broren var i den andre enden og ringde frå Mekele, hovudstaden i Tigray. Gråtkjøvd fortalde han at 19 familiemedlemmer var drepne av eritreiske soldatar, blant dei onkelen Sibhat Berhe Desta og ei rekkje nevøar. Først 20 dagar seinare fekk familien gravleggje dei.

Destas frykta for kva som kunne skje med mora Amlishaway, men ein ven fortalde at ho hadde gått 130 kilometer til fots gjennom vilt fjellterreng, overnatta i hòler og til slutt teke seg fram til Mekele der ho var i tryggleik.

4. januar, 62 dagar etter at krigen braut ut, fekk han endeleg kontakt med henne og visse om at ho levde. Sist han snakka med henne var 26. juni, sidan har telefonen vore død.

Destas største frykt er at han ein dag må føye namnet til Amlishaway til lista.

Splitta

Krigen i Etiopia har ikkje berre splitta landet, han splittar òg dei rundt 2 millionar etiopiarane som lever i eksil.

Sjokkerte tigrayar distanserer seg frå gamle amhara-venner som jublar over frammarsjen til regjeringsstyrkane, medan amharar, oromoar og andre skuldar tigrayar for å vilje gripe makta i landet med våpen i hand.

Etiopiske restaurantar som tidlegare var populære samlingsstader for eksil-etiopiarar frå alle folkegrupper, blir no unngått.

Journalistar og forskarar som skriv og ytrar seg om krigen, får rasande e-postar og til tider truslar. Kampen om forståinga og sympatien i omverda blir ført av alle partar.

I Etiopia rasar krigen vidare og hundretusen er trua av svolt. Destas bror har slutta seg til TPLF, men Desta sjølv kjempar ein annan kamp. Kampen hans er å minnast dei døde, å gi dei namn.

