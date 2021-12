Etiopia hevdar å drive TPLF på retrett

utenriks

Onsdag opplyste ein regjeringstalsmann at regjeringsstyrkar hadde teke kontroll over Shewa Robit rundt 220 kilometer frå hovudstaden Addis Abeba. TPLF tok førre veke kontroll over byen, som husar Etiopias største fengsel.

Regjeringstalsmannen Legesse Tulu hevdar òg at regjeringsstøtta styrkar har teke tilbake fleire andre landsbyar i det same området, og at dei har omringa dei to strategisk viktige byane Dessie og Kombolcha, som TPLF erobra i august.

Statlege medium i Etiopia har dei siste dagane vist bilete av statsminister Abiy Ahmed ved fronten, truleg i den nordlege Afar-regionen, der fredsprisvinnaren frå 2019 er iført militær uniform.

