Blinken: Atomvåpenforbod er ikkje vegen å gå

utenriks

På pressekonferansen etter Nato utanriksministermøte i Riga onsdag fekk Blinken spørsmål om Noregs og Tysklands avgjerd om å sende observatørar når statane som har ratifisert FNs forbod mot atomvåpen møtest i 2022.

Blinken gjentok at atomvåpenforbodet i USAs auge ikkje er den rette vegen å gå, og han viste til at ingen av landa med atomvåpen i arsenalet sitt har slutta opp om traktaten som tredde i kraft i januar.

– USA har forplikta seg til å etterleve ikkjespreiingsavtalen, som har vore sentral i nedrustingsarbeidet dei siste 50 åra, sa han.

– Vi delar ønsket om atomnedrusting, men støttar ikkje avtalen om forbod. Den vil ikkje hjelpe oss med å nå måla, sa han.

– Vårt syn blir delt både av dei andre atommaktene og av Nato, sa Blinken, som ikkje svarte direkte på spørsmålet om Noregs og Tysklands avgjerd om å bryte konsensus i forsvarsalliansen ved å sende observatørar når dei over 50 statane som har ratifisert forbodet, møtest i Wien neste år.

Traktaten slår fast at all bruk, lagring eller testing av atomvåpen er forbode under folkeretten.

Raudt, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet Dei Grøne, Senterpartiet og Venstre stemde alle for norsk tilslutning til traktaten då eit forslaget om dette var oppe til behandling i Stortinget våren 2019.

Den førre regjeringa såg bort frå slik tilslutning, noko heller ikkje den noverande regjeringa går inn for.

(©NPK)