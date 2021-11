USA fjernar FARC frå terrorliste

utenriks

Utanriksminister Antony Blinken uttaler at organisasjonen ikkje lenger blir rekna som ein utanlandsk terrororganisasjon.

Etter fredsavtalen med Colombias regjering i 2016 er FARC, som kjempa mot regjeringsstyrkane i seks tiår, oppløyste og gjort om til eit politisk parti – det venstreorienterte Comunes.

USA førte FARC opp på lista over terrororganisasjonar i 1997. Etter fredsavtalen i 2016 har dette halde fram å henge over medlemmene, også dei som no har gått inn i politikken. No skal dette altså ta slutt.

