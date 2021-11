Magdalena Andersson er formelt innsett som Sveriges statsminister

utenriks

Anderssons regjering møtte kong Carl Gustaf til eit kort statsråd på slottet i Stockholm sentrum. Med det avslutta Stefan Löfven tida si som regjeringssjef, som har vart sidan 3. oktober 2014.

Ho blir den 34. statsministeren i Sverige sidan posten vart innført i 1876, men den første kvinna. Andersson leier ein eittpartiregjering beståande av Socialdemokraterna.

I tillegg til det politiske dramaet sist onsdag, der Andersson valde å gå av berre timar etter at ho vart godkjend av Riksdagen, har den nye regjeringa fleire utfordringar framfor seg.

Tysdag vart det klart at samferdselsminister Tomas Eneroth blir etterforska av politiet for seksuell trakassering. Bakgrunnen er ein episode på landsmøtet til partiet i Göteborg i oktober, der han vart skulda for å ha tafsa på ei kvinne.

Andersson meiner det er bra at saka blir etterforska.

– Det er ingen tvil om kva som har skjedd, og i dette tilfellet har Tomas Eneroth bede kvinna om unnskyldning. Han er tydeleg med at det var eit uhell frå hans side. Eg har ingen grunn til ikkje å tru på det, seier den nye statsministeren.

