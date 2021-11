Irakisk jihadist dømd til livstid for folkemord – heldt mor og barn som slavar

utenriks

Dommen er den første i verda som tek i bruk omgrepet folkemord i ein dom mot ein tidlegare IS-krigar. Taha Al-Jumailly (29) vart tysdag dømd til livsvarig fengsel.

Han svima av i rettssalen etter å ha fått dommen, der han òg vart funnen skuldig i brotsverk mot menneskja, krigsbrotsverk, medverknad til krigsbrotsverk og grov kroppsskade med døden til følgje.

Haldne som slavar

Jesidiane er ei kurdisk-talande minoritetsgruppe som lever i Irak og fleire andre land i Midtausten og som har sin eigen religion. Då den ekstreme islamistgruppa IS kontrollerte store delar av Irak og Syria, vart tusenvis av jesidi-kvinner haldne som slavar.

IS tok kontroll over store område i Nord-Irak etter ein lynoffensiv i 2014. Jesidiane vart rekna som djeveldyrkarar av islamistane og utsette for omfattande forfølgingar.

Mange tusen jesidiar søkte tilflukt på Sinjar-fjellet, der ei omfattande evakuering etter kvart vart sett i gang.

Femåring døydde

Retten i Frankfurt meiner Al-Jumailly og den tidlegare kona hans, ei tysk kvinne, kjøpte ei jesidi-kvinne og ei lita jente som dei heldt som slavar. Dette skjedde då paret budde i IS-kontrollerte Mosul i 2015.

Seinare flytta dei til byen Fallujah, der Al-Jumailly skal ha lenkja jenta fast utandørs i 50 varmegrader som straff for at ho tissa i senga. Jenta, som var fem år gammal, døydde av tørst.

Ekskona dømd

Al-Jumaillys ekskone vart tidlegare i oktober dømd til ti år i fengsel for brotsverk mot menneskja, slaveri og medverknad til drap på femåringen.

Mor til jenta har vitna i rettssaka. Ho har beskrive lidingane til dottera og ei rekkje valdtekter som ho sjølv vart utsett for då IS-krigarar tok over landsbyen hennar i Sinjar-fjella i august 2014.

Den tidlegare jesidi-slaven Nadia Murad vart tildelt Nobels fredspris i 2018. Tyskland, der mange jesidiar søkte tilflukt, er eitt av få land i verda som har rettsforfølgt og domfelt personar for brotsverk mot menneskja gjort i IS-kontrollerte område.

(©NPK)