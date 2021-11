Irakisk jihadist dømd for folkemord – heldt mor og barn som slavar

utenriks

Dommen er den første i verda der ein IS-medlem er dømd for folkemord på minoritetsgruppa jesidiane. Irakaren Taha Al-Jumailly (29) vart tysdag dømd til livstid i fengsel, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Han svima av i rettssalen etter å ha fått dommen. Han vart òg funnen skuldig i brotsverk mot menneskja, krigsbrotsverk, medverknad til krigsbrotsverk og grov kroppsskade med døden til følgje.

Advokatane til 29-åringen har under rettssaka avvist skuldingane.

Haldne som slavar

Jesidiane er ei kurdisk-talande folkegruppe som lever i Irak og fleire andre land i Midtausten og som har sin eigen religion. Tusenvis av jesidi-kvinner vart haldne som slavar i perioden då den ekstreme islamistgruppa IS kontrollerte store delar av Irak og Syria.

IS erobra store område i Nord-Irak under ein lynoffensiv i 2014. Jesidiane vart rekna som djeveldyrkarar av islamistane og utsette for omfattande forfølgingar. Mange tusen jesidiar søkte tilflukt på Sinjar-fjellet, der ei omfattande evakuering etter kvart vart sett i gang.

Overgrepet og drapet til ekstremistane førte til at fleire hundre tusen jesidiar vart drivne på flukt eller tekne til fange, ifølgje FN. Fleire tusen menneske vart drepne.

Femåring døydde

Retten i Frankfurt meiner Al-Jumailly og den tidlegare kona hans, ei tysk kvinne, kjøpte ei jesidi-kvinne og ei lita jente som dei heldt som slavar. Dette skjedde då ekteparet budde i IS-kontrollerte Mosul i 2015.

Seinare flytta dei til byen Fallujah lengre sør i landet. Her skal Al-Jumailly ha lenkja jenta fast utandørs i 50 varmegrader som straff for at ho tissa i senga. Jenta, som var fem år gammal, døydde av tørst.

Al-Jumailly vart utlevert til Tyskland for to år sidan etter å ha vorte arresterte i Hellas.

Ekskona dømd

Ekskona til irakaren vart i oktober dømd til ti år i fengsel for brotsverk mot menneskja, slaveri og medverknad til drap på femåringen. Dommen vart anka av påtalemakta som meinte han var for mild.

Mor til den drepne jenta har vitna i begge rettssakene. Ho har beskrive lidingane til dottera og ei rekkje valdtekter som ho sjølv vart utsett for då IS tok over landsbyen hennar i Sinjar-fjella i august 2014.

I tillegg til livsvarig fengsel er Al-Jumailly dømd til å betale 50.000 euro i erstatning til kvinna, som berre er identifisert med førenamnet Nora.

Masseavrettingar

Tidlegare i år konstaterte FN-etterforskarar at dei hadde funne klare bevis for at IS utsette jesidiane for folkemord.

Ekstremistane gav jesidiane valet mellom å konvertere til islam eller døy. Fleire tusen menn vart drepne, og kvinner og barn vart valdtekne og halde som sexslavar.

Ein del vart drepne i masseavrettingar, medan andre vart skotne då dei prøvde å flykte. Andre døydde av kulde og utmatting i Sinjar-fjella.

Kvinner vart selde som slavar og misbrukt i fleire år. FN meiner motivet var å hindre kvinnene i å stifte familiar og få barn som kunne føre vidare kulturen til jesidiane.

Kjøpt og seld

Tyskland, der mange jesidiar søkte tilflukt, er eitt av få land som har rettsforfølgt og domfelt personar for brotsverk mot menneskja gjort i IS-kontrollerte område.

Den tidlegare jesidi-slaven Nadia Murad vart tildelt Nobels fredspris i 2018. Ho meiner brotsverka mot jesidiane burde vore handtert av Den internasjonale straffedomstolen (ICC) eller ein eigen krigsforbrytardomstol.

Nora og dotter hennar skal ha vorte kjøpte og selde som slavar fleire gonger før dei hamna hos Taha Al-Jumailly og den tyske kona hans.

I Fallujah vart dei tvinga til å gjere husarbeid og leve i tråd med konservativ islam. Dei fekk lite mat og vart straffa med slag når «eigarane» meinte dei hadde gjort noko gale.

