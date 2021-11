HRW skuldar Taliban for drap og forsvinningar

utenriks

Drapa og bortføringane har funne stad sjølv om Taliban lova amnesti til tidlegare tenestemenn og tilsette i tryggingsstyrkane i landet, slår menneskerettsorganisasjonen fast i rapporten «No Forgiveness for People Like You».

Rapporten dokumenterer at 47 tidlegare medlemmer av dei afghanske tryggingsstyrkane og etterretningstenesta, som overgav seg eller vart arresterte av Taliban mellom 15. august og 30. oktober, anten vart drepne eller har forsvunne.

Berre i dei fire provinsane Ghazni, Helmand, Kandahar og Kunduz har Taliban truleg gjennomført over 100 utanomrettslege avrettingar eller bortføringar, ifølgje opplysningar Human Rights Watch har innhenta utan å kunne verifisere.

Lova amnesti

– Det lova amnestiet til Taliban-leiinga har ikkje hindra lokale kommandantar i å gjennomføre utanomrettslege avrettingar eller bortføre tidlegare medlemmer av dei afghanske tryggingsstyrkane, seier Patricia Gossman i Human Rights Watchs Asia-avdeling.

– Det er no opp til Taliban å hindre ytterlegare drap, stille dei skuldige til ansvar og kompensere familiane til offera, seier ho.

Human Rights Watch har intervjua nærare 70 personar i fire provinsar over telefon, først og fremst augnevitne til drap og bortføringar, slektningar av offer, tidlegare tenestemenn, journalistar, helsearbeidarar og Taliban-medlemmer.

«Dei som var ansvarlege for hardferder, kan ikkje få tilgjeving», sa ein av Taliban-kommandantane dei snakka med.

Registrering

Talibans øvste leiing har oppmoda tidlegare medlemmer av tryggingsstyrkane til å gi frå seg våpena og registrere seg, mot å få eit brev der tryggleiken deira blir garantert.

Lokale Taliban-styrkar har likevel brukt denne registreringa til å arrestere, drepe eller bortføre fleire personar, berre dagar etter at dei har registrert seg.

Taliban har òg nytta listene til det tidlegare regimet over tilsette for å spore opp folk, for deretter å gjennomføre utanomrettslege avrettingar, ifølgje Human Rights Watch.

Eit av offera var Baz Muhammad, som jobba for den afghanske etterretningstenesta (NDS) i Kandahar. Han vart arrestert av Taliban-soldatar i slutten av september og vart seinare funne drepen av slektningar.

Nattlege raid

Taliban har òg banka på dørene til tidlegare statstilsette om nettene, for, til tider, å arrestere eller bortføre dei.

– Talibans nattlege raid er forferdelege, seier ein aktivist i Helmand-provinsen. Påskotet for å gjennomføre dei er å avvæpne tidlegare medlemmer av tryggingsstyrkane, som ikkje har levert inn våpena frivillig, fortel aktivisten.

Dei aller fleste som forsvinn, blir arresterte under slike aksjonar. Familiane kan verken melde frå eller spørje kva som har skjedd med dei som forsvinn. Nokre av offera blir gjenstand for utanomrettslege avrettingar, somme forsvinn for aldri meir å komme til rette, medan andre blir fengsla utan at Taliban vil opplyse kvar dei blir haldne.

Eit av offera i Helmand-provinsen var Abdul Raziq, ein tidlegare offiser i dei afghanske tryggingsstyrkane. Han overgav seg i slutten av august, men familien veit ikkje lenger om han er i live, eller om han blir halden fanga.

Bortføringane og drapa har skapt stor frykt blant tidlegare statstilsette i Afghanistan, der mange hadde eit håp om at Taliban skulle rette opp igjen tryggleiken og få ein slutt på dei mange hemndrapa som i årevis har prega landet.

Jaktar på IS

I Nangarhar-provinsen har Taliban-soldatar gått etter folk som dei mistenkjer for å støtte den endå meir ytterleggåande islamistgruppa Den islamske staten i Khorasan-provinsen (IS-K), som har gjennomført ei rekkje terroraksjonar sidan Taliban kom til makta.

FN har slått fast at Taliban har gjennomført ei rekkje utanomrettslege avrettingar av mistenkte ISK-sympatisørar og medlemmer, medan andre er fengsla utan å få sakene sine prøvde for ein domstol.

Mange av offera er plukka ut fordi dei er salafistar, eller fordi dei tilhøyrer stammar som Taliban ligg i strid med.

Lova å granske

I slutten av september kunngjorde Taliban-leiinga at dei ville opprette ein kommisjon som skulle granske rapportar om menneskerettsbrot, korrupsjon og andre brotsverk gjorde av eigne medlemmer.

Fleire Taliban-soldatar er sidan fengsla etter å ha vorte funne skuldige i tjuveri, andre for korrupsjon.

Overfor Human Rights Watch hevdar Taliban-leiinga at kommisjonen har granska meldingane om utanomrettslege avrettingar og bortføringar, men utan å finne belegg for dei. Dette reagerer Gossman sterkt på.

– Talibans grunnlause påstand om at dei vil slå ned på overgrep og stille dei skuldige til ansvar, har så langt berre vore ein PR-framstøyt, seier ho.

– Den manglande ansvarskjensla viser at FN framleis må overvake menneskerettssituasjonen i Afghanistan og etterforske og rapportere om det som skjer, seier Gossman.

