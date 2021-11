Franske overgrepsoffer slepp turen til politistasjonen

utenriks

Dei nye prosedyrane blir sette i verk for å få kvinner til å formelt melde frå om vald i heimen, og om seksuelle overgrep og andre overgrep. Verkemiddelet er å omgå politistasjonane der mange offer kjenner seg ukomfortable og misforståtte.

Tiltaket frå den franske regjeringa kjem etter at titusenvis av kvinner i Frankrike har delt vitnesbyrd på nettet om møtet sitt med politiet i slike saker. Dei skal ha opplevd at politiet klandra dei for mishandlinga dei vart utsette for, og at politiet feilbehandla meldingane.

Regjeringa har òg vore under press dei siste åra for å forbetre vernet av kvinner som blir utsette for vald. Mellom anna har det vore store demonstrasjonar i fleire byar over heile Frankrike, og franske kvinner har i det siste teke meir og meir til orde mot seksuell trakassering og mishandling.

Vil fjerne hinder

Juniorminister Marlene Schiappa i det franske innanriksdepartementet opplyser at kvinner i delar av landet no kan melde frå til politiet på andre stader enn på politistasjonen. Det inneber at politifolk vil bli sendt ut for å møte kvinnene der dei er.

– Offera kan bli verande der dei kjenner seg tryggje, heime hos ein venn, hos advokaten sin, på sjukehuset, hos legen, ifølgje Schiappa.

– Det er kvinner som fortel at dei ikkje tør å dra til ein politistasjon fordi dei er redde for å ikkje bli tekne imot på ein god måte, og fordi det er vanskeleg å snakke om tabubelagde ting med ein ukjend person i uniform på ein framand stad, seier ho i eit intervju med AP.

– Det er derfor vi vil fjerne hindringane, den eine etter den andre, for å få kvinner til å melde frå, sa ho.

Få melder frå

Ifølgje funna frå ei årleg undersøking leidd av det nasjonale statistikkbyrået INSEE melder berre 10 prosent av overgrepsoffer i Frankrike formelt frå.

I november rapporterte fransk politi at tilfelle av vald i heimen auka med 10 prosent i fjor målt mot året før. Truleg blir meir ein 200.000 kvinner i Frankrike utsette for vald eller seksuell mishandling av partnarane eller ekspartnarane sine årleg, ifølgje INSEE.

Det nye tiltaket som no blir innført, kjem i tillegg til annan innsats som har vorte gjort dei siste åra – inkludert opplæring av fleire politibetjentar, skipinga av ei liste med spørsmål for å vurdere faren kvinnene er utsette for, og moglegheita til å varsle politiet via tekstmelding eller på internett, legg Schiappa til.

Ber om EU-handling

Schiappa har, som minister i innanriksdepartementet, ansvaret for å føre tilsyn med forholdet mellom politi og kvinnelege valdsoffer. I slutten av november besøkte ho ein renovert politistasjon i Paris, som no har eit eige kontor som skal sørgje for personvernet for dei som melder frå om mishandling og vald.

Besøket var ein del av ei rekkje arrangement for å markere den internasjonale dagen for avskaffing av vald mot kvinner 25. november.

Parlamentsmedlemmer og andre politikarar frå heile Europa bad denne dagen om å få på plass bindande reglar over heile EU for å verne kvinner betre, og la til at éin av tre kvinner i dei 27 medlemslanda opplever seksuell eller annan fysisk vald i løpet av livet, og at halvparten av kvinnene som blir drepne i EU blir drepne av nokon som står dei nær.

30.000 delte historia si

I Frankrike blir dei nye prosedyrane rundt det å melde frå om mishandling først innført i utvalde regionar, med sikte på å gjere tiltaket landsdekkjande.

Dei siste månadene har det vore ein stor kampanje på nett i Frankrike der kvinner har delt meldingane sine om påstått feilbehandling og svikt hos politiet. Ifølgje aktivistar har over 30.000 kvinner fortald om erfaringane sine.

– Eg ønskjer å uttrykkje at eg verdset og støttar arbeidet til politiet, og minne om at kvinnene i dei aller fleste tilfella blir møtte med mykje empati og mykje støtte når dei melder frå til politiet, seier Schiappa.

– Men for det mindretalet av saker der det går dårleg, er det openbert uakseptabelt.

Innanriksdepartementet har dei siste månadene sendt instruks til politiet om dei juridiske forpliktingane dei har til å ta imot alle som melder frå, spesielt etter meldingar frå kvinner som sa dei hadde vorte avrådde av politibetjentar å melde overgrep.

– Å nekte å få ei melding er ulovleg, seier Schiappa.

Mange hinder

Psykologen Axelle Garnier de Saint Sauveur rettleier politiet i Paris og bidreg til å gi opplæring, mellom anna med tanke på å støtte offer. Ho seier det står ei rekkje hinder i vegen for kvinner som vil melde frå om mishandling.

– Dersom partnaren deira har eit tak på dei, blokkerer det alt anna. Det hindrar dei frå å søkje vern eller melde frå. I tillegg er det ei følgje av traumatiske situasjonar at offeret fullstendig mistar evna til å tenkje, seier ho.

Ho peikar òg på frykt og uvisse om kva som vil skje når forholdet blir meldt.

– Det er skummelt for offeret å tenkje: «Eg kjem ikkje til å bli høyrt, eg kjem ikkje til å bli tatt godt imot». Også det å måtte gå inn på ein politistasjon er ei fysisk hindring, seier Sauveur.

(©NPK)