EU: Omikron-vaksine kan bli godkjend innan fire månader

utenriks

– Dersom det er behov for å endre dei eksisterande vaksinane for å tilpasse dei til omikron-varianten, kan vi vere i stand til å få dei godkjende innan tre til fire månader, seier Emer Cooke, administrerande direktør for det europeiske legemiddelbyrået EMA.

Ho seier at avgjerda om kor nødvendige slike endringar er, likevel må takast av andre organ. Vaksineprodusentane Moderna og Pfizer har allereie sagt at dei jobbar med vaksinar spesielt tilpassa omikron-varianten, som vart oppdaga i Sør-Afrika førre veke.

Cooke seier at EU-byrået EMA enno «ikkje veit» om dei noverande vaksinane er effektive mot omikron, og at det vil ta omtrent to veker å finne ut av det.

EMA godkjenner vaksinar til bruk i EU, og så langt har dei godkjent fire koronavaksinar til bruk på vaksne.

