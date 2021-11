WHO: Omikron utgjer svært høg global risiko

utenriks

WHO ber dei 194 medlemslanda sine om å akselerere vaksinasjonen av prioriterte grupper og sikre at dei har tilstrekkelege planar for å halde oppe viktige helsetenester, skriv Reuters.

I tillegg ber organisasjonen om meir forsking for å forstå potensialet Omikron-varianten har til å smitte ferdigvaksinerte personar og dei som allereie har hatt covid-19. Dei ventar at meir data kjem dei neste vekene.

Omikron-varianten vart først oppdaga i Sør-Afrika, og vart kunngjort som ein ny variant torsdag, men har allereie rokke å spreie seg til ei rekkje land over heile verda. Dei første tilfella i Europa vart påviste i Belgia fredag ettermiddag.

– Omikron har fleire spike-mutasjonar som er utan sidestykke, og somme er svært urovekkjande med tanke på den potensielle innverknaden deira på pandemiutviklinga, skriv WHO.

(©NPK)