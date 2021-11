Venstresida erklærer siger i presidentvalet i Honduras

utenriks

– Vi vinn, vi vinn, sa Castro til jublande tilhengjarar. Honduras' tidlegare førstedame jubla for siger etter å ha stilt til val som presidentkandidat for tredje gong.

Nasjonalpartiet, som har hatt makta i Honduras i mange år, hevdar derimot på Twitter at kandidaten deira har vunne. Dei stilte med ordføraren i hovudstaden Tegucigalpa, Nasry Asfura.

Men førebelse resultat viser at Castro har fått 53 prosents oppslutning og Asfura 34 prosent med 31 prosent av stemmene talde opp.

Valdeltakinga var på over 68 prosent, ifølgje valkommisjonen i landet.

Erstattar Hernandez

Honduranarane gjekk til urnene søndag for å velje etterfølgjaren til president Juan Orlando Hernandez, som gir seg etter å ha styrt landet sidan 2014. Den omstridde presidenten er skulda for medverknad til narkotikasmugling av styresmaktene i USA.

Meldingar om truslar og vald i valkampen førte til frykt for at valet skulle utløyse uro og vald. Det skjedde for fire år sidan etter at Hernandez vann og sikra seg den andre periode sin på rad, etter skuldingar om valfusk.

Meir enn 30 personar døydde då styresmaktene slo ned den månadslange protesten.

Mante til ro

– Vi vil at dette skal vere ei storhending for folket og skje i fred og ro, sa venstrekandidaten Castro då ho stemde. Ho har leia på meiningsmålingane og ligg an til å bli den første kvinnelege presidenten i landet.

– Fred og ro er uvurderleg, og høyr godt på meg: Ikkje ein drope blod er verd det, sa Asfura då han stemde.

Vallokala stengde klokka 5 lokal tid, men dei som stod i kø, fekk uansett lov til å stemme. Fleire enn fem millionar hadde registrert seg for å stemme, og valkommisjonen i landet seier oppslutninga har vore høg.

Ba partia vente på resultata

Valkommisjonen har oppmoda kandidatane til ikkje å peike ut seg sjølv som vinnarar før det offisielle resultatet er klart.

Dei same valstyresmakta melder at det var tekniske problem med å overføre valresultat frå 442 stemmelokale, ifølgje TV-kanalen TeleSur.

Opposisjonen har uttrykt frykt for at valet kan bli manipulert for å halde Nasjonalpartiet ved makta, noko som kan føre til nye valdelege protestar.

(©NPK)