EU strammar inn, Storbritannia går mot straumen

utenriks

Ei rekkje europeiske land har den siste veka innført til dels strenge tiltak for å avgrense ei ny smittebølgje med korona, men Storbritannia held igjen. Det er ikkje første gong under pandemien at britane er i utakt med nabolanda.

Her blir utestader og kulturarrangement no fylte opp, men folk har på ingen måte gløymt.

Storbritannia har opplevd flest koronadødsfall i Europa etter Russland. Nesten 145.000 smitta har døydd.

Men dei tek det tilsynelatande med ro no, og har ikkje same problem enno som Nederland, Belgia, Tyskland, Austerrike og Tsjekkia. Der slit sjukehusa med aukande tilfelle og innleggingar og etterfølgjande tiltak og restriksjonar.

Framfor eller bak?

Statsminister Boris Johnson har åtvara om at det enno kan komme ein «storm frå aust» og øydeleggje jula i Storbritannia. Men mange forskarar er overtydde om at vinden no blæs den andre vegen.

– Vi heng ikkje etter Europa i denne bølgja. Det er dei som kjem etter oss, seier professor i medisin, Paul Hunter, ved Universitetet i East Anglia.

Smitteauken som no rammar det europeiske fastlandet, er driven av den svært smittsame delta-stammen av viruset. Den slo inn over Storbritannia i sommar, omtrent samtidig som dei opna opp igjen, og økonomien og dagleglivet vende tilbake til ein slags normal.

Britane drog fordel av at deltavarianten ramma dei om sommaren, når luftvegsvirus ikkje blir spreidd like heftig som i vinterhalvåret.

– Det var ikkje så eksplosivt som vi ville venta om vinteren, og slik vi ser at det no spreier seg i enkelte europeiske land, seier professor i smittsame sjukdommar, Mark Woolhouse, ved Universitetet i Edinburgh.

Han trekkjer fram Austerrike som døme på eit land der deltaviruset ramma på verst tenkjelege tidspunkt, medan britane var heldige med timinga.

Vaksinekrav

I Austerrike har talet på dødsfall per dag nesten dobla seg dei siste to vekene. Landet har igjen stengt ned, og det blir òg innført vaksinepåbod frå 1. februar. Austerrike er det einaste landet i Europa som har innført dette.

Ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO) er Europa einaste region i verda med stigande trend i talet på koronatilfelle. Det ligg an til 700.000 koronadødsfall til innan våren, om det ikkje blir teke grep omgåande.

Storbritannia skil seg likevel tilsynelatande frå resten. Sjølv om mange forskarar spådde ein ny smittetopp etter gjenopninga 19. juli, glimra den store bølgja med fråværet sitt.

Men sjølv om smittetala held seg stabile, ligg dei enno høgt, med meir enn 40.000 nye tilfelle dagleg. I veka som gjekk, vart det i snitt registrert 130 koronarelaterte dødsfall per dag.

Det er truleg ein relativt høg vaksinasjonsdel blant eldre som bidreg til å halde talet på innleggingar og dødsfall nede, og langt under nivået under tidlegare stadium av pandemien.

Plan B

Sjølv om ikkje sjukehusa i landet blir fylte opp med koronapasientar, har dei svært mykje å gjere for tida. Som i andre land, lir helsevesenet av eit enormt etterslep for behandling av andre sjukdommar og tilstandar, bygd opp gjennom pandemien.

Johnsons konservative regjering har førebels ikkje sett seg nøydd til å innføre «Plan B». Den vil medføre at munnbindpåbod og heimekontor vert innført att for å lette trykket på helsevesenet.

I staden går livet nesten overraskande normalt i førjulstida. Ikkje berre er det tilbake til kvardagen, det er nær feststemning fleire stader, der julebordsesongen blir omfamna med entusiasme, jamvel om folk legg nok litt meir band på seg enn tidlegare år.

Ved første augekast vil besøkjande frå land som enno handhevar strenge tiltak, kanskje reagere på manglande avstand og bruk av munnbind blant britane. Men åtferdsforskar Ivo Vlaev, ved Universitetet i Warwick, seier det er eit visst atterhald der.

Han har studert data frå heile Europa og funne at folk i Storbritannia stort sett held oppe tiltak for å verne seg. Dei avgrensar kontakten med andre, og rørsledata tyder på at britar framleis reiser mindre og er mindre saman med andre enn før pandemien.

Redde for bølgje

Vlaev meiner britane følgjer reglar som ikkje lenger er på plass, i frykt for at det kan bli skikkeleg ille igjen.

– Vi er faktisk ganske redde for å gå ut og gjere som vi pleier etter den tøffe opplevinga med pandemien.

Fleire europeiske land ser no på moglegheita for vaksinepåbod og tvang, sidan dei slit med å få opp vaksinasjonsraten. I Storbritannia, der berre 68 prosent er fullvaksinerte, held dei seg likevel førebels til overtalingsmakt. Det krevst heller ikkje vaksinepass for å få gå på jobb eller delta på sosiale arrangement. Tilsette i helse- og omsorgsyrke er likevel pålagde å vaksinere seg.

88 prosent av befolkninga over 12 år har no fått minst éin vaksinedose. Vaksinasjonen av ungdommar mellom 12 og 15 år går sakte, og vaksinar er ikkje godkjende for dei yngste enno.

I staden blir påfyllingsdosar prioritert for befolkninga over 40 år og for utsette grupper.

Somme helseekspertar og opposisjonspolitikarar seier regjeringa stoler for mykje på at vaksinar skal halde smitten i sjakk. Dei har teke til orde for at munnbind, sosial avstand og andre tiltak vert innførte att. Andre igjen, som professor Hunter, er forsiktig optimistiske.

Han trur kanskje paradoksalt nok det styrkjer landet at dei vart så hardt ramma av dei første virusbølgjene.

– Vi har framleis mykje meir immunitet i befolkninga på grunn av smitteoverføring enn dei fleste andre europeiske land. Vi køyrer òg på med oppfriskingsdose. Derfor vil vi få ein mindre tung vinter enn dei fleste, spår Hunter.

(©NPK)