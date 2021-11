Håp om endring før valet i Honduras

utenriks

Mange honduranarar håpar valet på søndag vil bere bod om endring i eit land som tilsynelatande er gjennomsyra av organisert kriminalitet.

– Det viktige er at den neste presidenten skaper arbeidsplassar, sikrar utdanning og hjelper dei fattige med å betre situasjonen sin. Forhåpentleg blir det ikkje trøbbel, seier Wilson Garcia (37), som jobbar som gateseljar.

Fleire meiningsmålingar viser at venstreorienterte Castro ligg an til å vinne. Men det kan lett bli uro og protestar om valet blir jamt og det blir strid om resultatet.

Statskupp i 2009

Castro er gift med tidlegare president Manuel Zelaya, som vart avsett i eit statskupp i 2009. Sidan den gong har landet vorte styrt av det høgreorienterte Nasjonalpartiet.

Partiet sin kandidat i valet på søndag er Nasry Asfura, ordførar i hovudstaden Tegucigalpa.

Meiningsmålingane tyder på at han vil tape, men det er uvisst om Nasjonalpartiet i så fall vil gi frå seg makta utan vidare.

– Viss Castro vinn med liten margin, vil Nasjonalpartiet komme med skuldingar om valfusk. Det kan bli farleg for stabiliteten i landet, seier analytikar Victor Meza, som leier organisasjonen Honduran Documentation Center.

Han trur likevel at også opposisjonen vil avvise resultatet dersom Castro skulle tape trass dei gode målingane.

Presidentbror smugla kokain

Sitjande president Juan Orlando Hernandez, som no gir seg, har styrt landet sidan 2014.

I 2017 braut det ut masseprotestar då Hernandez vart attvald, sjølv om grunnlova eigentleg avviste denne moglegheita.

I USA har Hernandez vorte skulda for medverknad til narkosmugling. Under ei rettssak tidlegare i år sa amerikanske statsadvokatar at dei var sikre på at Hernandez har hjelpt narkobaronar.

Presidenten avviste påstandane. Men nokre månader seinare vart broren, Tony Hernandez, dømt til livsvarig fengsel for kokainsmugling i ein domstol i New York.

I Honduras har nasjonalforsamlinga sørgt for å senke straffene både for narkobrotsverk og korrupsjon. Ein antikorrupsjonskomité – som granska ei rekkje av medlemmene i forsamlinga – har vorte oppløyst.

Prøver å nå USA

Analytikar Victor Meza meiner Honduras er ein stat i forfall, «delvis overtatt av organisert kriminalitet».

Omfattande korrupsjon, kriminalitet og fattigdom bidreg til ein situasjon der mange honduranarar forlèt landet i håp om å komme seg til USA.

Med ujamne mellomrom dreg tusenvis av menneske nordover i karavanar med kurs mot det forjetta landet.

Amerikanske styresmakter har lenge prøvd å bremse migrasjonsstraumen. No håpar Biden-regjeringa på eit ryddig val i Honduras som ikkje utløyser meir uro, ifølgje Michael Shifter, leiar for tankesmia Inter-American Dialogue.

Ny uro kan føre til at endå fleire vil prøve å forlate eit land der 59 prosent av befolkninga lever i fattigdom.

(©NPK)