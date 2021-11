utenriks

– Frå søndag av vil heile Nederland bli stengt ned mellom klokka 17 og klokka 5 om morgonen, opplyser statsminister Mark Rutte.

Dei siste vekene har landet stengt ned klokka 20 om kvelden.

Sjukehusa i Nederland avlyser no planlagde operasjonar for å rydde plass til covid-19-pasientar, og helseminister Hugo De Jong opplyser at talet på intensivplassar skal aukast til 1.350.

(©NPK)