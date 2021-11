Lågaste britiske bilproduksjon på 65 år

utenriks

Det vart produsert 64.729 køyretøy, 40 prosent færre enn i månaden i før. Årsaka er pandemien og mangel på mikrochipar, også kalla halvleiarar, skriv The Times.

Det er den fjerde månaden på rad med nedgang, og det er grunn til å tru at mangelen kan påverke produksjonen langt inn i neste år.

For elbilar er tala likevel betre. Produksjonen auka med 17,5 prosent i oktober.

Ifølgje The Times står bilindustrien for 11 prosent av Storbritannias eksport. Lågare produksjon påverkar følgjeleg eksporttalet i landet.

– Desse tala er ekstremt urovekkjande, og dei viser kor hardt den globale mangelen på halvleiarar rammar britiske bilprodusentar og leverandørane deira, seier sjef Mike Hawes i bransjeorganisasjonen The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) til avisa.

