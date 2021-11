Cuba heidrar Castro med minnesenter

utenriks

Ei lov som vart vedteken ein månad etter Castros død i 2016 forbyr navngiving av institusjonar, torg, parkar, vegar og andre offentlege stader etter den tidlegare leiaren.

Det er òg forbode, i samsvar med Castros ønske, å setje opp monument, byster, statuar eller plakettar med hans namn eller bilete, sjølv om det ikkje har hindra folk i å lage veggmåleri og plakatar for å heidre han i Havanna.

Men det finst unntak for regelen, for senter som blir oppretta utelukkande for «studiar og formidling av hans tanker og arbeid».

Det er altså dette senteret som heiter Centro Fidel Castro Ruz. Her finn ein mellom anna Castros verna skrifter og notat.

Senteret vart opna under ein seremoni av Cubas president Miguel Díaz-Cane, Castros bror og tidlegare president Raúl Castro og Venezuelas president Nicolás Maduro som er på besøk.

