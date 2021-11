Slovakia beklagar tvangssterilisering av romfolk

utenriks

Koalisjonsregjeringa i landet kom onsdag med ei fråsegn der dei mange åra med menneskerettsbrot vart fordømde, og det vart beklaga til dei ramma, melder det statlege nyheitsbyrået TASR.

Det er berre mogleg å komme med upresise anslag om kor mange som faktisk vart tvangssteriliserte, men romfolksrepresentanten i regjeringa seier det er snakk om fleire tusen kvinner.

Ifølgje regjeringa vart steriliseringa utført mellom 1966 og 1989, med mål om å avgrense talet på fødslar blant romfolk. Men sjølv etter at det kommunistiske regimet i landet fall, erkjenner regjeringa at romfolkskvinner vart pressa i til å sterilisere seg etter å ha fått barn heilt fram til 2004.

Menneskerettsorganisasjonar og Europarådet har i fleire år kravd at Slovakia innrømmer det mangeårige overgrepet mot romfolket og gir offera kompensasjon. Europarådets kommissær for menneskerettar Dunja Mijatovic tvitrar at unnskyldninga er eit viktig første steg.

Ho ber vidare om at eit apparat for å utbetale oppreisning raskt blir etablert.

(©NPK)