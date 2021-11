Røde Kors vel første kvinnelege president

utenriks

Dermed erstattar ho Peter Maurer som president for Den internasjonale Røde Kors-komiteen når han går av neste september, seier organisasjonen i ei fråsegn torsdag.

Spoljaric Egger seier det er ei stor ære og eit stort ansvar å bli vald til president i ein organisasjon ho lenge har beundra for inspirerande og viktige arbeid.

Spoljaric Egger forlèt stillinga som assisterande generalsekretær for FNs utviklingsprogram (UNDP). Ho har tidlegare vore sjef i FN-avdelinga i det sveitsiske utanriksdepartementet og har vore diplomat for Sveits i Bern, Kairo og New York.

(©NPK)