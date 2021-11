Ny regjering teke i eid i Haiti

utenriks

Landet slit med vald, kidnappingar og drivstoffmangel, og innverknadsrike gjengar som har blokkert fleire terminalar for drivstoffdistribusjon får skulda.

– De aksepterte dette under vanskelege omstende, sa Henry til den nye regjeringa si.

Han har utnemnt ni statsrådar, mellom anna med ansvar for utanrikssaker, økonomi, rettsvesen, utdanning og helse. Blant dei som blir erstatta, er utanriksminister Claude Joseph, som ei lita stund var fungerande statsminister etter at attentatet mot Moïse.

Moïse vart skoten og drepen i sin eigen heim og kona vart alvorleg såra i eit attentat natt til 7. juli. Meir enn 40 personar har vorte arrestert for drapet hittil, blant dei 18 colombianske ekssoldatar og fleire haitiske politifolk.

Henry åtvarar om at det er vanskelege avgjerder i vente, grunna den komplekse situasjonen i landet, og lovar at regjeringa gjer alt dei kan for å vareta tryggleiken i landet med ressursane dei har tilgjengeleg.

