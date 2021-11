Ny tysk regjeringsplattform klar – kol skal ut innan 2030

utenriks

Finansminister Olaf Scholz blir Tysklands nye statsminister og erstattar Angela Merkel. Regjeringa blir kalla ein «trafikklyskoalisjon» sidan dei tre partia har fargane raud, gul og grøn.

Den nye avtalen inneheld mellom anna eit mål om å avslutte bruken av kol som energikjelde innan 2030, før 2038 som var planen tidlegare. I tillegg går partia inn for å legalisere cannabis i regulerte former. Begge desse løfta blir rekna som sigrar for Dei grøne, som gjorde store framsteg i valet.

Gjeldsbrems

Til gjengjeld skal landet gjeninnføre den såkalla gjeldsbremsen, som avgrensar underskotet på statsbudsjettet i Tyskland til maks 0,35 prosent av BNP. Det er ein stor siger for dei marknadsliberale Fridemokratene.

Nyheitsbyrået DPA rapporterer òg at koalisjonen vil opne for å legalisere væpna dronar i det tyske forsvaret, for å verne soldatar på utanlandsoppdrag.

Avtalen, som har fått namnet «Våg å gjere meir framsteg,» vart lekt til fleire medium før den formelle presentasjonen klokka 15.00.

Grøn utanriksminister

Sosialdemokratane (SPD) har fått store departement som innanriksdepartementet, arbeids- og sosialdepartementet og helsedepartementet. Dei får òg styre forsvarspolitikken, bustadpolitikken og økonomisk samarbeid og utvikling.

Dei Grøne tek mellom anna utanriksministerposten og eit nytt økonomi- og klimadepartement. Dessutan skal dei styre familiedepartementet, miljødepartementet og landbruksdepartementet.

Fridemokratane (FDP) får finansministerposten, og dessutan justisdepartementet, transport- og digitaliseringsdepartementet og utdannings- og forskingsdepartementet.

Angela Merkels kristendemokratar (CDU/CSU) har sete ved makta i Tyskland i 16 år, og i tolv av dei styrte dei i ein såkalla storkoalisjon med SPD. Sist SPD sat med statsministerposten var i 1998-2005, då i koalisjon med Dei grøne.

(©NPK)