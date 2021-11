New Delhi gjenopnar skulane etter mindre forbetringar i luftkvaliteten

utenriks

New Delhis miljøvernminister uttalte på ein pressekonferanse onsdag at forureiningsnivåa i byen hadde betra seg dei siste tre dagane, og at ein derfor kunne lette på nokre av nedstengingstiltaka.

Nivået av såkalla PM 2.5, ei nemning på dei skadelegaste partiklane som mellom anna kan bidra til kroniske hjarte- og lungesjukdommar, ligg framleis på 120, som er åtte gonger høgare enn Verdshelseorganisasjonens (WHO) tilrådde maksgrense.

Det er likevel langt betre enn for ei veke sidan, då nivået var over 30 gonger høgare enn tilrådingane for nokre partiklar.

New Delhis 20 millionar innbyggjarar blir kvar vinter hulla inn av tjukk smog fordi bønder i naboregionane brenn restavlingar. I tillegg til skulestenginga måtte nokre kullkraftverk stengje, berre nødvendig transport sleppte inn til byen, byggjearbeid måtte stanse og folk vart tilrådd å halde seg innandørs.

I ein rapport som vart publisert i 2020, skreiv det sveitsiske selskapet IQAir at 22 av verdas 30 mest forureiningsplaga byar låg i India.

(©NPK)