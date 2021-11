Millionar av amerikanarar på veg til Thanksgivingfeiring – trass pandemi og høge bensinprisar

utenriks

Talet på flypassasjerar kan nærme seg nivåa som var typiske før pandemien, og det amerikanske bileigarforbundet AAA anslår at 48,3 millionar amerikanarar skal reise minst 80 kilometer heimanfrå i løpet av langhelga. Det er fire millionar fleire enn året før.

Hausttakkefesten Thanksgiving, som blir feira fjerde torsdag i november, er årets største familiefest i USA. For mange millionar amerikanarar som bur langt unna familien er det eit kjærkomme høve til å reise heim og samlast rundt kalkun, søtpoteter og andre godsaker.

Høge prisar og koronabølgje

Bensinprisen i USA låg tysdag i gjennomsnitt på rundt 30,44 kroner per gallon – noko som svarer til 8,04 kroner literen. Det er ein auke på 60 prosent samanlikna med Thanksgiving i fjor.

Prisane er låge samanlikna med Noreg, men auken det siste året gjer at inflasjonsramma amerikanske forbrukarar har vanskeleg for å halde følgje. Halvparten av brukarane av appen Gasbuddy seier dei høge prisane vil påverke reiseplanane deira.

200 millionar amerikanarar er no fullvaksinerte, men likevel nærmar landet seg 100.000 nye smittetilfelle kvar dag, ein auke på 30 prosent dei siste to vekene. Sjukehus i delstatar som Michigan, Minnesota, Colorado og Arizona merkar ein urovekkjande rask auke i talet på pasientar. Folkehelseinstituttet CDC ber dei uvaksinerte om ikkje å reise.

Verd det likevel

Mange amerikanarar, som skodespelaren Christian Titus, meiner likevel det er verd risikoen. Han og foreldra er på veg frå New York til Canada for å treffe storfamilie for første gong på lenge.

– Den mentale helsa mi har det betre dersom eg besøkjer familie på denne tida av året. Ja visst er det farleg, men eg er glad i desse menneska, seier han.

Meka Starling og mannen hennar skal til ei stor familiesamling i Linden utanfor New York. Der får mange møte den to år gamle son hennar for første gong.

– Vi har lagt ut bilete på Facebook, så mange har fått sjå han, men det blir første gong dei får ta på han og snakke med han. Det gler eg meg til, seier ho.

