Miljöpartiet forlèt regjeringa i Sverige

Sveriges nye statsminister Magdalena Andersson har fått ein knallhard start. Berre timar etter at ho vart godkjend av Riksdagen, vart budsjettet hennar nedstemt. No er det klart at Socialdemokraternas koalisjonspartnar Miljöpartiet forlèt mindretalsregjeringa.

I staden godkjende Riksdagen budsjettforslaget frå dei opposisjonelle partia Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD) og Sverigedemokraterna (SD).

Sosialdemokratiske Magdalena Anderssons budsjettforslag vart nedstemd med 154 mot 143 stemmer. Tidlegare onsdag vart Andersson godkjent som Sveriges 34. statsminister med knappast mogleg margin.

Bakgrunnen er at Vänsterpartiet tysdag gjekk med på å gi passiv støtte til Andersson i byte mot at minstepensjonen vart auka med 1.000 kroner i månaden. Centerpartiets leiar Annie Lööf meinte då at Vänsterpartiet har fått for mykje innverknad og vil derfor ikkje støtte statsbudsjettet til regjeringa.

Dermed forlét Socialdemokraternas koalisjonspartnar Miljöpartiet Anderssons regjering som følgje av at budsjettforslaget frå regjeringa vart nedstemt.