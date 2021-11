Litauen utstasjonerer meir enn 1.000 soldatar på grensa mot Kviterussland

utenriks

– Dette er sjølvsagt inga maksgrense, og om situasjonen krev det og vi blir bedne om å hjelpe, vil vi gjere det, sa forsvarssjef Valdemaras Supsys i Vilnius tysdag ifølgje nyheitsbyrået BNS.

Totalt har rundt 9.000 soldatar frå landet, som grensar til både Polen og Kviterussland og er medlem i både EU og Nato, vorte utstasjonerte sidan midten av juni, ifølgje Supsys.

Migrantar og flyktningar frå krigsherja land i Midtausten er stranda på grensa mellom Kviterussland og EU-landet Polen. Polen og EU skuldar Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å orkestrere krisa.

Det litauiske forsvaret kjøper òg rundt 290 brukte ATV-er frå Nederland for å bruke i arbeidet med å overvake grensa mot Kviterussland. Dei skal vere klare for bruk før jul. Litauen erklærte unntakstilstand ved grensa for eit par veker sidan, og forsvaret fekk utvida fullmakter.

