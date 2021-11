utenriks

Innanriksminister Karen Andrews seier at den Iran-støtta sjiamuslimske gruppa «held fram med å true med terrorangrep og gi støtte til terrororganisasjonar», og at ho utgjer ein «ekte» og «kredibel» trussel mot Australia.

Israel og USA har lenge hatt heile Hizbollah oppført som ei terrorgruppe, men andre land har avstått frå å sanksjonere den politiske greina i gruppa, i frykt for at det kan vere skadeleg for relasjonane med styresmaktene i Libanon, der rørsla har stor innverknad.

