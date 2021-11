utenriks

WHOs europakontor, som ligg i København, seier at talet på koronadøde i Europa nesten vil bli dobla i vinter, og passere 2 millionar innan våren.

WHO påpeikar at stadig meir forsking antydar at vernet vaksinane gir mot smitte og mild sjukdom blir svekt og tilrår at sårbare grupper får ein oppfriskingsdose.

Det gjeld folk med svekt immunforsvar, personar over 60 år og helsepersonell.

