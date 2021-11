Tyskland påbyr koronavaksine i militæret

utenriks

Departementet stadfesta tysdag ein rapport på den tyske militærbloggen Augen Geradeaus. Her heiter det at representantar for departementet og hæren kvelden før vart samde om å inkludere koronavaksinen på lista over vaksinar som er påbodne for soldatar.

Sjølv om påbodet enno ikkje er formalisert, vil ei iverksetjing kunne skje snart, opplyser ein talsperson for forsvarsdepartementet. Påbodet blir samtidig innført som debatten aukar om Tyskland bør innføre eit generelt vaksinepåbod.

Måndag var det påvist 1.215 aktive koronatilfelle i det tyske militæret og den sivile staben til departementet.

(©NPK)