Pandemipolitikken skaper splittingar i heile Europa

Dei store demonstrasjonane i helga i mellom anna Austerrike, Nederland og Belgia viser ei splitting i samfunnet. Det har òg vore demonstrasjonar mot koronasertifikat fleire stader i Noreg, om enn i mindre skala.

– Dette er ikkje eit problem ein informerer bort. Det handlar om eit syn på livet, seier Mia-Marie Hammarlin, som forskar på vaksinekritikk ved Lunds universitet i Sverige.

Wiens gater vart fylte med tusenvis av demonstrantar som viste misnøya si med både dei skjerpa restriksjonane og vaksineplikta som regjeringa vil innføre. Blant slagorda i folkemengda var «Regjeringa planlegg folkemord,» «De er sjukdommen – vi er medisinen,» og «Det einaste eg treng vern mot er regjeringa vår.»

– Folk vil leve

I Nederland resulterte demonstrasjonane i store opptøyar i fleire byar. I Breda var det om lag 1.000 personar som marsjerte fredeleg i protest mot planane til regjeringa om å stengje barar og restaurantar for uvaksinerte.

– Folk vil leve, det er derfor vi er her, sa arrangøren Joost Eras til nyheitsbyrået AFP.

Samtidig tok han avstand frå opptøyane på fredag i Amsterdam, der fleire personar vart skadde då pressa politifolk opna eld.

Protestane er ein reaksjon på politiske avgjerder som blir forklart med at dei er nødvendige for å stanse den auka smittespreiinga. Misnøya og raseriet er òg eit uttrykk for sprekkar mellom ulike grupper i samfunnet som har vorte større under pandemien.

– Ikkje uventa

Nederlands statsminister Mark Rutte kalla dei som stod bak valdelege opptøyar for idiotar, medan den belgiske kollegaen hans Alexander De Croo meinte åtferda til demonstrantane i Brussel var fullstendig uakseptabel.

Hammerlin beskriv protestane som ein ikkje heilt uventa reaksjon på statars inngrep i kvardagslivet til folk.

– Er det noko vi er bortskjemde med å kunne styre over, så er det kvardagen. Moglegheita til å gå på jobb, levere barn på skulen, treffe venner og familie på barar og kafear, og så vidare. Å ta noko så grunnleggjande menneskeleg frå mennesket i så lang tid … eg førestiller meg at det er det som krafta demonstrasjonane krinsar rundt, seier ho.

Demonstrantane er ofte ei brokete forsamling. Det er både hardføre vaksinemotstandarar og folk som er kritiske til innskrenkingar av demokratiet. Dei har til felles at dei har ei mistru mot makta.

Politistat

Mange vaksineskeptikarar har òg eit sterkt fokus på retten individet har til å bestemme over sin eigen kropp, og går ut mot direkte eller indirekte vaksinetvang.

– Dei opplever at det er ein slags politistat som grip inn og styrer livet. Det er ei mistru mot embetsfolk, styresmakter, politikarar og politiske avgjerder, seier Hammerlin.

Både det vaksinerte fleirtalet og politikarane går likevel stadig hardare ut mot demonstrantane.

– Laga for å skape spenning

Førsteamanuensis Jannie Møller Hartley på Roskilde universitet i Danmark peikar på at samfunnet blir regulert i stadig større grad ut frå kategoriane vaksinert og uvaksinert, som lett kan føre til konfliktar.

– Det er nærmast laga for å skape spenning mellom ulike grupper. Nokon meiner dei har gjort sin del av jobben, og at andre ikkje vil gjere sin. Då blir dei frustrerte, seier ho.

Dei sterke kjenslene gjer at splittinga kan bli vanskeleg å reparere når pandemien er over. Det gjeld både mellom individ, blant familiar og mellom større grupper i samfunnet.

– Kan ta tid

– Eg trur det kan ta tid. Og dette er ikkje eit problem ein fjernar gjennom å informere folk, det handlar om ulike syn på livet. Ein kjem ganske langt gjennom å høyre på kvarandre, sjølv om ein har ulike meiningar. Det er først i dialog at vi har moglegheita til å møtast, meiner Hammerlin.

Det er Møller Hartley òg samd i.

– Det er ein tendens til å prate om menneske som foliehattar. Men det er viktig at ein ikkje latterleggjer og skambelegg folk, sjølv om ein er lei av dei, seier ho.

