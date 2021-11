Journalistar fordømmer Talibans nye retningslinjer for TV

utenriks

Departementet for fremming av dyd og førebygging av umoral bad søndag TV-kanalane om å slutte å vise dramaseriar og såpeoperaer med kvinnelege skodespelarar.

I tillegg har dei bede kringkastarar om å ikkje vise filmar eller program som er «mot islamske eller afghanske verdiar». Dei ber òg kvinnelege TV-journalistar om å bruke det islamske plagget hijab når dei rapporterer.

Ein talsmann frå departementet sa etter kunngjeringa at dei nye tiltaka utgjorde «religiøse retningslinjer» snarare enn reglar. Men Qari Abdul Sattar Saeed, som er medietalsmann for Taliban-statsministeren, skulda nyleg afghanske medium for å «formidle propaganda for fienden» og sa at dei burde «bli behandla strengt».

– Truar ytringsfridommen

Fleire journalistar nyheitsbyrået AFP har snakka med, meiner dei nye retningslinjene truar ytringsfridommen til media og er eit forsøk frå Taliban på å kontrollere – og etter kvart forby – media i landet.

Zan TV, som er den første afghanske TV-kanalen som er bemanna med berre kvinnelege produsentar og reporterar, skriv på Twitter at retningslinjene truar ytringsfridommen og reduserer nærværet av kvinnelege journalistar.

Tvinger folk ut av jobb

Også Hujatullah Mujadidi, som var med på å starte organisasjonen Føderasjonen for afghanske journalistar, reagerer. Mujadidi seier at dersom retningslinjene blir handheva, vil det tvinge nokre medium, spesielt dei i TV-bransjen, til å slutte å jobbe.

Mange av seriane som blir viste i Afghanistan, er såpeoperaer frå India og Tyrkia. Dei vil bli sett på som upassande under dei nye retningslinjene. Når kringkastarane ikkje får vise desse, blir det vanskeleg for dei å generere nok innhald til kanalane og behalde sjåarar.

Også Human Rights Watch fordømmer dei nye retningslinjene.

– Dei nye reguleringane og truslane mot journalistar speglar anstrengingane for å dempe all kritikk av Taliban-styret, seier Patricia Gossman, som er assisterande Asia-direktør i Human Rights Watch.

