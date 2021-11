FN: Jemen-krigen vil ha kravd 377.000 menneskeliv innan året er omme

utenriks

Nesten 60 prosent av dødsfalla kjem av indirekte konsekvensar av krigen, blant dei mangel på reint vatn, svolt og sjukdom, ifølgje rapporten frå FNs utviklingsprogram UNDP.

Rapporten antydar dermed at over 150.000 menneske har vorte drepne i kamphandlingar i Jemen.

Dei fleste av dei som blir drepne som ei indirekte følgje av krigen, er små barn som er spesielt sårbare for under- og feilernæring.

– I 2021 døyr eit jemenittisk barn kvart niande minutt på grunn av konflikt, heiter det i FN-rapporten.

Ein militærallianse leidd av Saudi-Arabia gjekk til krig i Jemen våren 2015, få månader etter at dei jemenittiske Houthi-opprørarane erobra hovudstaden Sana. Alliansen kjempar på regjeringas side mot dei opprørarane som kontrollerer store delar av landet.

Kampane har sidan hatt «katastrofale følgjer for nasjonens utvikling», ifølgje rapporten. UNDP har det siste året åtvara om at krigen i Jemen, som frå før er det fattigaste landet i Midtausten, har reversert utviklinga i landet med over 20 år.

Jemen-krigen er dei siste åra fleire gonger omtalt av FN som den verste humanitære katastrofen i verda.