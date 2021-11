Den britiske kongefamilien hardt ut mot BBC-dokumentar

utenriks

I ei fråsegn frå Buckingham Palace, Clarence House og Kensington Palace, hoffa som representerer dronning Elizabeth, kronprins Charles og prins William, heiter det at BBC-dokumentaren går for langt.

Dokumentarserien «The princes and the press» tek for seg korleis prins Harry og William, sønene til kronprins Charles og avdøde prinsesse Diana, har forhalde seg til pressen frå mora døydde i 1997 og fram til i dag.

I serien blir det antyda at særleg prins Harry har fått eit fiendtleg forhold til pressa, som vart forverra av dekninga av forholdet hans til kona hertuginne Meghan. Det kjem òg påstandar om at hertuginne Meghan har skapt eit vanskeleg arbeidsforhold for hofftilsette, noko advokaten hennar avviser.

Kongehuset kritiserer BBC for at dei ikkje fekk sjå dokumentaren før han vart send.

– Ein fri, ansvarleg og open presse er av kritisk viktigheit for eit sunt demokrati. Men for ofte blir oppblåste og ufunderte opplysningar presenterte som fakta. Det er eit vonbrot når nokon, og særleg BBC, gir dei kredibilitet, skriv hoffa.

