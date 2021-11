Dårleg kosthald set både folk og jordklode i fare

utenriks

Den globale ernæringsrapporten til Verdshelseorganisasjonen viser at 48 prosent av folk på jorda anten får i seg for lite eller for mykje næring. Det medfører både under- og overvekt, begge delar kan skape helseproblem og død.

Slik ting ser ut no, vil verda slite med å nå åtte av dei ni ernæringsmåla WHO har som mål at vi skal nå innan 2025.

Det inkluderer målet om å redusere talet på barn som er for tynne i forhold til høgda si og barn som er for låge i forhold til alderen på grunn av feilernæring. Heller ikkje målet om å redusere sjukleg overvekt blant vaksne er vi i rute med.

– Feilernæring gjer at dødsfall vi kunne unngått, har auka med 15 prosent sidan 2010, og dårleg kosthald er no ansvarleg for nesten ein av fire vaksendødsfall, seier Renata Micha, leiar av ekspertgruppa bak rapporten.

Millionar barn

Ifølgje rapporten er 150 millionar barn høgdehemma på grunn av ernæring, 45 millionar er for tynne og nesten 40 millionar overvektige. 40 prosent av den vaksne befolkninga er overvektig eller sjukleg overvektig.

Krig og konfliktar bidreg som vanleg sterkt til feilernæring, særleg hos barn.

– Dei globale funna våre viser at kosthaldet ikkje har betra seg dei siste ti åra og no er ein alvorleg trussel mot folkehelsa og planeten, seier Micha.

Det er særleg i låginntektsland folk ikkje klarer å få i seg nok helsebringande mat som frukt og grønsaker. I høginntektsland får folk i seg mest mat som er skadeleg i store dosar, som raudt kjøtt, meieriprodukt og sukkerdrikkar.

Gruppa tilrår nye kosthaldsråd, som gir konkrete råd om kor mykje folk bør få i seg av ulike produkt.

Påverkar planeten

Det er første gong ekspertgruppa òg ser på korleis kosthaldet påverkar planeten vår. Globalt bidrog matetterspurnad til 35 prosent av klimautsleppa i 2018, blir det anslått. Dette er i tråd med andre anslag.

– Animalsk mat har generelt sett eit høgare klimaavtrykk per produkt enn plantebasert mat, skriv ekspertane.

Det er særleg produksjon av storfe, lam og meieriprodukt som slepp ut klimagassar, heiter det.

Ekspertane ber om at det snarast kjem på plass finansiering av prosjekt som kan betre kosthaldet rundt om på kloden. Det blir påpeika at pandemien har ført om lag 155 millionar nye menneske ut i ekstrem fattigdom.

(©NPK)