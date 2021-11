Xi: Kina ikkje er ute etter å mobbe mindre naboland

utenriks

– Kina er absolutt imot hegemonisme og maktpolitikk og ønskjer å behalde eit vennleg forhold til naboane sine og saman gi næring til varig fred i regionen, sa Xi då han måndag talte under ein digital konferanse i Den sørøstasiatiske samarbeidsorganisasjonen (ASEAN).

– Vi vil absolutt ikkje søkje hegemoni, eller endå mindre mobbe dei små, føydde Xi til.

Kina har dei siste åra bygd ut ei rekkje små ubebudde holmar i Sør-Kina-havet og hevdar dermed å ha rett til farvatn som Malaysia, Vietnam, Brunei og Filippinane òg gjer krav på.

Xi har samtidig insistert på at ingen treng å bekymre seg for at Kina prøver å dominere nabolanda.

For få dagar sidan blokkerte eit kinesisk kystvaktskip vegen og spruta ein kraftig vasstråle mot to filippinske båtar som var på veg mot ein av dei omstridde holmane med mat til utplasserte soldatar. Båtane vart tvinga til å snu.

Saka har vekt kraftige reaksjonar på Filippinane.

