Uvaksinerte blir stengde ute på Grønland

utenriks

Naalakkersuisut, regjeringa på Grønland, har vedteke at dei uvaksinerte ikkje får tilgang til mellom anna restaurantar, frisørar, bibliotek og idrettsanlegg. Reglane gjeld i tillegg til Nuuk òg for byen Upernavik og ni bygder.

Samtidig blir oppheva ei grense på 20 personar i samankomstar i Nuuk.

Reglane gjeld for alle som er eldre enn to år, med mindre ein blir omfatta av unntaksordningar. Barn mellom to og tolv år kan òg få tilgang om dei har vore smitta allereie og kan vise til ein positiv PCR-test som er minst 14 dagar og maks 12 veker gammal.

Grønland fekk det første koronadødsfallet sitt laurdag.

(©NPK)